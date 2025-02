Die Schweizer Basketballerinnen bezwingen Montenegro in der EM-Qualifikation mit 55:49 und halten die EM-Hoffnungen aufrecht.

Schweizer Basketballerinnen halten den EM-Traum am Leben

Gross war der Jubel in Aarau, als der Sieg der Schweizerinnen gegen Montenegro nach 40 hart umkämpften Minuten feststand. Die Basketball-Nati hielt dank dem 55:47-Sieg gegen Montenegro nämlich die EM-Hoffnungen am Leben. Im Hinspiel im November 2023 war man demselben Gegner noch deutlich unterlegen.

Den Erfolg möglich machte ein überzeugendes Schlussviertel, als die Schweiz mit dem Rücken zur Wand aufdrehte. Nach einem schwachen 3. Viertel mit lediglich 7 Punkten lag das Heimteam mit 32:38 zurück. Doch dank 23 Zählern im letzten Abschnitt gelang die Wende und der EM-Traum blieb am Leben.

Sieg gegen Bosnien-Herzegowina benötigt

Für die Teilnahme an der Endrunde im Juni in Deutschland, Griechenland, Italien und Tschechien muss das Team von Neo-Trainer François Gomez die Quali-Gruppe H auf dem 1. Rang beenden oder am Ende als einer der 4 besten Gruppenzweiten da stehen.

Dafür braucht die Schweiz am Sonntag im abschliessenden Spiel gegen das bereits ausgeschiedene Bosnien-Herzegowina (ab 16:00 Uhr live im SRF-Stream) dringend einen Sieg. Aber auch dann wäre eine Qualifikation noch nicht sicher und hinge noch von den Resultaten anderer Partien ab.

