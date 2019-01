Fribourg Olympic schlug sich gegen Teneriffa wacker. Der spanische Leader der Gruppe B, der zuvor 8 von 9 Partien gewonnen hatte, führte nach 3 Vierteln scheinbar vorentscheidend 55:36.

Aufholjagd nicht belohnt

Die Freiburger kämpften sich aber noch einmal zurück und kamen im letzten Abschnitt bis auf 63:65 heran. In der Schlussphase sorgte Teneriffa dann aber für die entscheidende Differenz.

Fribourg Olympic bleibt damit in der Tabelle nach 2 Siegen aus 10 Spielen auf Platz 7. Die nächste Partie in der Champions League bestreiten die Saanestädter am nächsten Dienstag in Bonn.