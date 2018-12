In der Champions League hat Fribourg Olympic am Mittwoch gegen Holon eine Rechnung offen. Im Stream von RTS sind Sie live dabei.

8. Spiel in Champions League

Die Geschichte wiederholt sich: Fribourg Olympic steht auch bei seinem 8. Auftritt in der Champions League vor einer delikaten Aufgabe: Am Mittwochabend, ab 20:30 Uhr, treffen die Saanestädter im Heimspiel auf den israelischen Vertreter aus Holon. Es handelt sich dabei um den Tabellendritten der Gruppe B. Die Partie können Sie im hier im Livestream unserer RTS-Kollegen mitverfolgen, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Die Israeli haben im Hinspiel den Freiburgern einen schwierigen Einstieg in die Kampagne beschert. Bei der 69:93-Auswärtsniederlage lagen die Trauben für den Schweizer Meister deutlich zu hoch. Olympic konnte zwar mit einem Sieg – dem bis heute einzigen im internationalen Schaufenster – reagieren. Dennoch scheinen sie den Tritt in diesem Wettbewerb noch nicht richtig gefunden zu haben. Zuletzt setzte es 5 Pleiten in Serie ab.