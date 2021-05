Sensations-Finalist Starwings Basel hat im 1. Spiel des Playoff-Finals bei Favorit Fribourg Olympic seinen Lauf nicht fortsetzen können. Der Aussenseiter unterlag in der Westschweiz deutlich mit 68:87 und geriet in der Best-of-5-Serie in Rückstand.

Die Basler hatten zwar überzeugend losgelegt und nach 5 Minuten mit 16:8 in Front gelegen. Doch dann drehten die Freiburger auf und liessen nach einem 16:0-Lauf erst in den Schlusssekunden des Startviertels wieder Punkte für die Gäste zu.

Können die Starwings am Samstag reagieren?

Bei Spielhälfte lag Rekordmeister Fribourg Olympic gegen den ersten Deutschschweizer Playoff-Finalisten der Geschichte mit 14 Punkten in Front (47:33). In den Dritteln 3 und 4 geriet der Sieg des Favoriten nie mehr in Gefahr.

Im 2. Vergleich am Samstag geniessen die Starwings Heimrecht. Die Partie beginnt um 17:30 Uhr und ist live zu sehen bei SRF.