Legende: Mit 20 Punkten massgeblich am Freiburger Sieg beteiligt Natan Jurkovitz (m., blaues Trikot). Keystone/Maria Linda Clericetti

Nachdem es Fribourg Olympic am Samstag noch verpasst hatte, den Sack in der Finalserie gegen Basket Massagno zuzumachen, verwerteten sie den 2. Matchball am Dienstag souverän. Das Team von Trainer Thibaut Petit setzte sich in Spiel 4 91:77 durch und holte den 6. Schweizer Meistertitel in Folge, den 22. insgesamt.

Überragender Mann bei den Freiburgern war einmal mehr der US-Amerikaner Eric Nottage. Der Point Guard glänzte mit 17 Punkten und 7 Assists und ebnete seinem Team daher wie schon in den Spielen 1 und 2 den Weg zum Erfolg.

2 knappe Siege zum Auftakt

Der Meistertitel ist die Fortsetzung einer unvergleichlichen Dominanz im Schweizer Basketball, die in diesem Jahr aber durchaus auch ihr Ende hätte erleben können. Die ersten beiden Spiele in Freiburg waren nämlich sehr umkämpft gewesen. 73:72 und 65:62 lauteten die Endresultate dieser Partien.

Massagno schnupperte in den beiden Auswärtsspielen zu Beginn der Best-of-5-Serie stets am Sieg. Diesen holten sich die Tessiner in überlegener Manier in Spiel 4 vor heimischem Publikum, als man 93:80 gewinnen konnte. Am Dienstag kam kein weiterer Sieg dazu. Es blieb nur das Gratulieren.