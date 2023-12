Für den französischen Basketball-Erstligisten BCM Gravelines-Dunkerque wird Weihnachten 2023 in schlechter Erinnerung bleiben.

Schock an Weihnachten: Basketball-Halle abgebrannt

«Alles in Rauch aufgegangen»

Die Halle des französischen Basketball-Erstligisten BCM Gravelines-Dunkerque ist an Weihnachten durch ein Feuer zerstört worden. «Es gibt keine Basketball-Halle mehr. Alles ist in Rauch aufgegangen, 40 Jahre sind in Rauch aufgegangen», sagte Klub-Präsident Christian Devos.

Beim verheerenden Brand im Komplex Sportica wurde gemäss Medienberichten niemand schwer verletzt. Über die Ursache gab es zunächst keine Angaben. Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra dankte den Feuerwehrleuten, die am Montag stundenlang gegen die Flammen kämpften, und drückte wie viele andere ihre Unterstützung für den Klub aus. Auch die Ligue-1-Fussballklubs OSC Lille und RC Lens aus dem Norden Frankreichs zeigten sich erschüttert von dem Vorfall.

Die Basketball-Halle Roger-Lemaire bot Platz für 3000 Zuschauer. Der Sportkomplex war 1986 eröffnet worden, auch die Trainingshalle und andere Einrichtungen gehörten dazu.