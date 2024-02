Legende: Vielspieler Natan Jurkovitz. key/Jean-Christophe Bott/Archiv

Für einen «Basketball-Zwerg» wie die Schweiz (Nummer 63 in der Weltrangliste) ist der Weg an eine WM lang und steinig: Dreieinhalb Jahre vor den Titelkämpfen im August 2027 in Katar beginnt die Vorqualifikation.

Das Team von Trainer Ilias Papatheodorou trifft zum Kampagnen-Auftakt am Donnerstag in Freiburg auf Aserbaidschan, bevor es am Sonntag in Dublin gegen Irland geht. In beiden Partien ist die Auswahl von Swiss Basketball Favoritin. Dritter Gruppengegner (ab November) ist Kosovo, gegen das man letztes Jahr in der EM-Vorqualifikation zweimal verlor.

Ohne Kazadi, mit Jurkovitz

Papatheodorou muss in den Startpartien auf den verletzten Fribourg-Olympique-Akteur Jonathan Kazadi verzichten. Dafür stösst Natan Jurkovitz aus dem 3x3-Trainingslager zum Nationalteam. Auch auf zwei Leistungsträger kann Papatheodorou bauen: Bayreuth-Akteur Selim Fofana und Boris Mbala von den Lions de Genève, der in der Meisterschaft zuletzt gefehlt hatte.