Golden State spendet eine Million Dollar an Hallen-Personal

Legende: Wollen helfen Die Warriors Damion Lee (l.) und Stephen Curry. Keystone

Die NBA zeigt Solidarität mit den Angestellten in den Arenen – aber nicht nur sie. Die Golden State Warriors wollen die Mitarbeiter in ihrer Halle mit einer üppigen Spende unterstützen. Den Angestellten soll mit einer Million Dollar geholfen werden.

Der Besitzer des Basketballklubs, die Spieler und die Trainer bringen diese Summe angesichts der Ausbreitung des Coronavirus gemeinsam für das Personal auf.

Die Warriors beschäftigen nach eigenen Angaben bei jedem Heimspiel mehr als 1000 Menschen in verschiedenen Teilzeitpositionen, von Personal an den Essständen bis zum Sicherheitspersonal. «Als Spieler wollten wir gemeinsam mit dem Besitzer und den Trainern etwas tun, um den Kummer in dieser Zeit zu lindern», sagte Stephen Curry, das Aushängeschild des NBA-Teams.

Auch Antetokounmpo spendet

«Wir können das gemeinsam durchstehen», erklärte auch Superstar Giannis Antetokounmpo in den sozialen Netzwerken. Der Flügelspieler von den Milwaukee Bucks kündigte an, 100'000 Dollar an die Hallen-Mitarbeiter zu spenden.

Entwarnung beim NBA-Champion Toronto Nach den Coronavirus-Fällen bei den Utah Jazz sind die Untersuchungen bei den Toronto Raptors negativ ausgefallen. Toronto liess nach eigenen Angaben seinen gesamten Tross, der am Montagabend in Salt Lake City war, auf das Virus testen. Wie der NBA-Champion aus Kanada mitteilte, steht das Ergebnis bei einer Person allerdings noch aus. Die Raptors waren das letzte Team, das gegen die Utah Jazz um die beiden Coronavirus-Fälle Rudy Gobert und Donovan Mitchell gespielt hatte.

Auch im Eishockey oder im Baseball werden solche Anstrengungen unternommen. So wollen die Detroit Red Wings aus der NHL und die Detroit Tigers aus der MLB einen Fonds mit einem Umfang von einer Million Dollar für die Hallen-Mitarbeiter einrichten. Beide Klubs haben denselben Besitzer.