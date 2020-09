Legende: Wortwörtlich überragend Nikola Jokic (l.) führt die Denver Nuggets gegen die Los Angeles Clippers zum 3. Sieg in Serie. Keystone

Die Denver Nuggets haben mit einer beeindruckenden Aufholjagd die Halbfinalserie in der Western Conference der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Los Angeles Clippers ausgeglichen.

Im 6. Spiel gewannen die Nuggets am Sonntag nach hohem Pausenrückstand (47:63) noch mit 111:98. Dabei überragte Center Nikola Jokic mit 34 Punkten, 14 Rebounds und 7 Assists.

Denver beweist Moral

Bereits in Spiel 5 der Serie hatten die Nuggets einen Pausenrückstand gedreht und den erstmaligen Einzug der Clippers in einen NBA-Conference-Final verhindert. Denver ist nun das 1. Team in der NBA-Geschichte, das zum 4. Mal in Serie in den Playoffs in ein Spiel 7 muss.

In der Nacht auf Mittwoch wird das 7. Aufeinandertreffen darüber entscheiden, wer im Final der Western Conference auf die Los Angeles Lakers um LeBron James treffen wird.

Coach D'Antoni verlässt Rockets Einen Tag nach dem Playoff-Aus gegen die Los Angeles Lakers hat Houston-Rockets-Trainer Mike D'Antoni seinen Abschied angekündigt. Der Kontrakt des 69-Jährigen war ausgelaufen. D'Antoni ist nun als Free Agent für andere Teams zu haben. Bei Houston steht der Schweizer Thabo Sefolosha unter Vertrag.