Aufregung in der NBA

Legende: Lief während und nach dem Spiel heiss Giannis Antetokounmpo. Keystone/AP/Morry Gash

Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks mit einer aussergewöhnlichen Leistung zum Sieg gegen die Indiana Pacers geführt. Dem 29-jährigen Griechen gelangen 64 Punkte, womit er einen neuen Franchise-Rekord aufstellte. Diesen hatte zuvor Michael Redd inne, der 2006 gegen die Utah Jazz mit 57 Punkten geglänzt hatte.

Nur zu gerne hätte Antetokounmpo den Spielball nach Ende der Partie behalten. Doch dieser war verschwunden. Nach einer hitzigen Diskussion mit Indianas Tyrese Haliburton stürmte der Grieche in Richtung Pacers-Kabine, worauf es in den Katakomben offenbar hoch zu und her ging.

Am Ende hatte Antetokounmpo zwar einen Ball. Ob es der richtige ist, bezweifelte er aber. «Er fühlt sich nicht wie der Spielball an, sondern wie ein brandneuer», so der Grieche.

Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Capelas Hawks im Tief

Für die Atlanta Hawks mit Clint Capela (17 Punkte/10 Rebounds) setzte es in der Nacht auf Donnerstag die 5. Niederlage in Serie ab. Auswärts in Toronto unterlag der Genfer mit seinem Team mit 128:135. Die Hawks hatten zur Pause noch knapp mit 66:64 geführt.

Schlag gegen Nurkic: Green für «unbestimmte Zeit» gesperrt Box aufklappen Box zuklappen Nach seiner erneuten Entgleisung ist Draymond Green von der NBA für «unbestimmte Zeit» gesperrt worden. Der Forward der Golden State Warriors hatte am Mittwoch im Spiel gegen Phoenix Jusuf Nurkic ins Gesicht geschlagen. Die NBA berücksichtige mit der sofortigen Sperre Greens «wiederholtes unsportliches Verhalten», teilte die Liga mit.