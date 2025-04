Die New York Knicks sorgen zum Playoff-Auftakt in der NBA mit einem besonderen Scoring-Lauf für Aufsehen.

Legende: Machte 11 seiner 14 Punkte im Schlussabschnitt Cameron Payne (r.) lief im Schlussdrittel heiss. Getty Images/Sarah Stier

Die New York Knicks sind mit einem 123:112-Heimsieg gegen die Detroit Pistons in die Playoffs gestartet. Im Schlussviertel gelangen den Knicks 40 Punkte, darunter 21 in Folge. Die Pistons blieben mehr als 5 Minuten ohne einen einzigen Punkt. In den ersten drei Vierteln hatte die Führung zwischen den beiden Teams 12 Mal gewechselt.

Für die Pistons ist es die erste Playoff-Teilnahme seit der Saison 2018/19. Der letzte Playoff-Sieg liegt noch weiter zurück: 2008 gewannen die Pistons zuletzt ein Spiel in der NBA-Endrunde, die nunmehr 15 Niederlagen nacheinander in den Playoffs sind ein Liga-Rekord.

Lakers geben Heimvorteil her

Die Los Angeles Lakers um das Superstar-Duo Luka Doncic und LeBron James legten einen Fehlstart in die Playoffs hin. Zuhause verlor der 17-malige Meister gegen die Minnesota Timberwolves mit 95:117 (48:59), auch 37 Punkte von Doncic konnten die Pleite nicht verhindern. Bei den Timberwolves erzielten drei Spieler über 20 Punkte, mit 21 verwandelten Dreiern stellte Minnesota einen Teamrekord für ein Playoff-Spiel auf.

Resultate