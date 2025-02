Basketballerinnen liefern ab – und fahren an die Endrunde

Die Schweizer Basketballerinnen gewinnen ihre letzte Partie in der EM-Quali gegen Bosnien und Herzegowina diskussionslos 87:39.

Dank dem Sieg in Aarau belegt die Schweiz hinter Montenegro (86:53 gegen Luxemburg) Rang 2 in der Gruppe.

Weil Kroatien am späteren Abend gegen Österreich nicht genügend hoch gewinnt, fährt das Schweizer Team an die EM-Endrunde 2025.

Die Schweizerinnen haben ihren Job im Kampf ums EM-Ticket mit Bravour erledigt. Das Team von Francois Gomez feierte im 6. und letzten Spiel den 4. Sieg. Gegen Bosnien und Herzegowina, das alle Partien verloren hat, setzte sich die Schweiz in Aarau klar 87:39 durch. Es war dies der 4. Vollerfolg de suite. Besonders aus dem Kollektiv heraus stach Stéphanie Martinez mit 20 Punkten.

EM-Ticket auch dank Österreich

Weil im Parallelspiel Montenegro gegen den vorherigen Leader Luxemburg einen furiosen 86:53-Erfolg feierte, schoben sich die Montenegrinerinnen noch an die Gruppenspitze. Luxemburg hingegen wird als Dritter die WM verpassen. Auch dank Montenegros klarem Erfolg schlossen die Schweizerinnen auf Rang 2 ab.

Am späteren Abend wurde dann auch die Qualifikation für die EM-Endrunde fix. Der letzte verbliebene Konkurrent Kroatien stand nach einem 65:57-Sieg gegen Österreich aufgrund von einem um 9 Körbe weniger hohen Gesamtskore knapp schlechter da als die Schweiz. Diese darf als eine von den vier besten Gruppen-Zweiten an die EM 2025 in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien reisen.

Das Frauen-Nationalteam wird zum fünften Mal und erstmals seit 1956 (14. Platz) wieder an einer Europameisterschafts-Endrunde teilnehmen.