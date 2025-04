Per E-Mail teilen

Legende: Feiern den Titel Die Nyon-Spielerinnen mit dem Pokal. SRF

Nyon hat tatsächlich die Dominanz von Elfic im Schweizer Frauen-Basketball beendet. Die Spielerinnen von Trainer Loan Morand krönten sich am Sonntag dank einem 69:58-Sieg im 4. Finalspiel zum Schweizer Meister. Die Waadtländerinnen hatten die Freiburgerinnen bereits im letzten Herbst im Supercup und zuletzt vor drei Wochen im Final des Schweizer Cups besiegt.

Noch vor einem Jahr schien ein solcher Ausgang der Meisterschaft höchst unwahrscheinlich. Elfic gewann alle 16 Titel, die in der Schweiz zwischen der Saison 2020/21 und 2023/24 zu holen waren (Meisterschaft, Cup, Ligapokal und Supercup). Das von Romain Gaspoz trainierte Team muss sich in dieser Spielzeit mit dem Sieg im Ligapokal begnügen.

Nyon Basket legte in dieser Saison einen Steigerungslauf hin. Im März holte das Team den Titel in der European Women's Basket League, der dritthöchsten europäischen Spielklasse. In der Folge surften die Nyonnaises auf der Erfolgswelle und krönten den Lauf mit dem 4. Meistertitel nach 1973, 1979 und 1984.

Im 4. Finalspiel lag Elfic 8:43 Minuten vor Schluss mit 48:47 vorne. Doch Nyon zeigte eine starke Reaktion und führte mit einem 14:0-Lauf die Vorentscheidung herbei. Die grosse Figur war Samantha Breen mit 14 Punkten und 20 Rebounds.

