Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Grosser Einsatz Doch Yverline Da Silva (vorne) konnte gegen Abigail Fogg nichts ausrichten. KEystone/Peter Schneider

Im Schweizer Frauen-Basketball ist gegen Elfic Fribourg weiterhin kein Kraut gewachsen. Bereits zum sechsten Mal in Folge stemmen die Freiburgerinnen den Meisterpokal in die Höhe. Die grossen Favoriten setzten sich im Spiel 5 des Playoff-Finals gegen Nyon mit 92:48 durch.

Die Final-Serie war allerdings deutlich enger als erwartet. Hatten die Freiburgerinnen in der letzten Saison den Titel ungeschlagen geholt, mussten sie in diesem Jahr gleich zweimal als Verliererinnen vom Platz – zweimal im Playoff-Final. Die dritte Chance auf den neuerlichen Triumph liess sich Elfic dann aber nicht nehmen. Von Beginn an dominierte das Heimteam, führte bereits zur Pause mit 48:22.

Dominanz ohne Ende

Beste Spielerin auf Seiten von Freiburg war die Kanadierin Abigail Fogg. Mit 25 Punkten und 15 Rebounds trug sie entscheidend zum Sieg ihres Teams bei.

Der Trophäenschrank dürfte bald ausgebaut werden müssen. Seit 2018 holte Elfic nicht weniger als 11 Titel. Sechs Mal gewann der Klub die Meisterschaft, 5 Mal den Cup.