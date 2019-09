Für Serbien ist der Traum von der Goldmedaille bei der Basketball-WM früh geplatzt. Der Titelkandidat verlor den Viertelfinal gegen Argentinien überraschend mit 87:97 (49:54). Die Südamerikaner bekommen es im Halbfinal mit Titelverteidiger USA oder Frankreich zu tun.

Die Serben hatten gehofft, den wegen vieler Absagen nicht so stark wie sonst eingeschätzten Weltmeister USA in China entthronen zu können. Daraus wird nichts. Nachdem die Serben zu Beginn des Schlussviertels in Führung gelegen hatten (70:68/31. Minute), lief in der Folge wenig zusammen. Die starken Argentinier liessen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Spanien wirft Polen raus

Im zweiten Viertelfinal des Tages wurde Spanien seiner Favoritenrolle gerecht. Der Weltmeister von 2006 gewann in Shanghai 90:78 (46:41) gegen Polen. Die Spanier um NBA-Champion Marc Gasol von den Toronto Raptors mussten sich für den Erfolg mehr strecken als erwartet, erst in der Schlussphase wurde es deutlich. Bester Werfer beim Sieger war Ricky Rubio (Utah Jazz) mit 19 Punkten.