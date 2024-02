Die Auswahl der Eastern Conference hat das All-Star-Game der NBA gewonnen. Das Team um Topspieler wie Giannis Antetokounmpo oder Damian Lillard setzte sich in einem Spiel der Rekorde in Indianapolis gegen den Westen mit dem «ewigen» All-Star LeBron James 211:186 durch.

Damit übertraf der Osten die 2016 vom Westen aufgestellte Punktebestmarke (196) in der 73-jährigen Geschichte deutlich. Point Guard Lillard von den Milwaukee Bucks wurde nach seinen 39 Punkten und 6 Assists zum MVP gekürt. «Ich war schon ein paar Mal hier, jetzt diese Auszeichnung zu erhalten, ist etwas Besonderes», freute er sich.

Erfolgreichster Werfer war Karl-Anthony Towns von Minnesota (50 Punkte). James stand in seiner 21. Saison in der NBA zum 20. Mal im All-Star-Game – Rekord. Und es gab weitere Bestmarken: Die Gesamtzahl von 397 Punkten übertraf den Höchstwert von 2017 (374) klar, dem Osten glückten 42 Drei-Punkte-Würfe. 193 Punkte in der ersten Spielhälfte bedeuteten ebenfalls eine Bestmarke für zwei Viertel (vorher 191 2023), 186 Zähler wie der Westen hatte noch nie ein unterlegenes Team.