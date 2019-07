Capela in der Schweiz

Seit Mitte Mai ist die NBA-Saison für Clint Capela und die Houston Rockets vorbei. In seiner 5. Saison für die Texaner war es das erste Mal, dass Kritik an ihm laut wurde. Zu wenig habe er nach einer starken Regular Season in den Playoffs abgeliefert.

Noch ist die Zukunft des Genfers nicht geklärt. Zwar besitzt der 25-Jährige einen 5-Jahresvertrag in Houston. Eine Garantie, bei den Rockets zu bleiben, ist das aber noch lange nicht.

Ich hoffe, dass ich die Jungen zum Träumen bringen kann.

Capela will Vorbild sein

Während er hofft, seinen Vertrag in Texas erfüllen zu dürfen, weilt Capela den Sommer über in der Schweiz. Im August will er die Nationalmannschaft verstärken. Für ihn eine Herzensangelegenheit.

Legende: Bald wieder im Nati-Dress Clint Capela während der EM-Qualifikation 2014. Keystone

«Es war mir sehr wichtig, dem Klub klarzumachen, dass ich mein Land vertreten und nicht nur in der NBA spielen will», erklärt Capela, der seinen Heimaturlaub auch nützt, um in Genf ein Camp für Jugendliche durchzuführen.

Capela will Vorbild und Vorreiter zugleich sein. «Schaut, es gibt einen NBA-Spieler, der für die Schweiz aufläuft», so seine Message. «Ich hoffe, dass ich die Jungen zum Träumen bringen kann.»