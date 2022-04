Legende: Hat die Oberhand Clint Capela (l.). Keystone/AP Photo/Hakim Wright Sr.

Atlanta mit Clint Capela kommt mit dem 131:107 gegen die Cleveland Cavaliers zum 4. Sieg in Folge. Die Hawks haben damit ihren Platz in den Pre-Playoffs, wo es um die letzten beiden Playoff-Tickets geht, auf sicher. Damit verbleiben sie in der Eastern Conference auf dem 10. Platz, können aber in der Rangliste nicht mehr abrutschen und haben damit die Qualifikation für die Playoff-Vorausscheidung in der Tasche.

Capela war auf Seiten der Hawks einer der auffälligsten Spieler. Der Genfer trug zum klaren Sieg 12 Punkte und 14 Rebounds bei. Trae Young glänzte mit 30 Punkten.

Beim 135:130-Sieg der Chicago Bulls über die L.A. Clippers schrieb DeMar DeRozan Geschichte: Als erst 6. Spieler der Franchise kam er auf 50 Punkte in einem Spiel.