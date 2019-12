Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Im Hoch Russell Westbrook und die Houston Rockets. Keystone

Auch ohne einen in Bestform agierenden James Harden ist Houston in der NBA zum 4. Sieg in den letzten 5 Spielen gekommen. Gegen die Phoenix Suns gewannen die Rockets daheim 115:109.

Das Spiel gegen die Suns war ein Plädoyer dafür, dass die Rockets mehr sind als Superstar James Harden. Während drei Vierteln glückte dem 30-Jährigen für seine Verhältnisse wenig, nur dank 18 Zählern im letzten Abschnitt avancierte er mit insgesamt 34 Punkten doch noch zum besten Skorer seines Teams.

McLemore glänzend aufgelegt

Zuvor hatten für Houston allen voran Russell Westbrook, der 24 Punkte warf, und Ben McLemore (27 Punkte) den Leistungsabfall Hardens kompensiert. Der Genfer Center Clint Capela holte sich mit 12 Punkten und 10 Rebounds sein nächstes Double-Double.

Thabo Sefolosha kam in rund 10 Minuten zu 4 Punkten und 3 Rebounds. «Es zeigt, wie breit unser Kader ist», richtete Superstar Harden nach Spielschluss ein Kompliment an seine Teamkollegen.