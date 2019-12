Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Liess sich kaum aufhalten James Harden (rechts) im Zweikampf mit Clevelands Kevin Porter Jr. Reuters

James Harden ist derzeit kaum aufzuhalten. Der Shooting Guard der Houston Rockets knackte gegen Cleveland im 24. Saisonspiel bereits zum vierten Mal die 50-Punkte-Marke. Beim 116:110-Auswärtserfolg der Rockets steuerte der 30-Jährige 55 Zähler bei.

Capela mit Double-Double

Mit durchschnittlich 38 Punkten pro Spiel führt Harden aktuell die Liste der erfolgreichsten Punktejäger der Saison an. Clint Capela zeigte vor allem defensiv einmal mehr eine starke Leistung. Der Genfer buchte 10 Punkte und liess sich 13 Rebounds gutschreiben. In der zweiten Hälfte gelangen Houston 24 Punkte in Serie.

Einen Rebound, aber keinen Punkt verzeichnete Defensivspezialist Thabo Sefolosha. Der Routinier aus dem Waadtland stand allerdings auch nur 11 Minuten auf dem Parkett. Bei Harden und Capela waren es 41 respektive 38 Minuten Einsatzzeit.