Der dreimalige Olympiasieger Carmelo Anthony wechselt wie erwartet zu den Houston Rockets und wird dort Teamkollege des Schweizers Clint Capela. Der 34-Jährige unterschrieb für ein Jahr und soll 2,4 Millionen Dollar verdienen.

Anthony gehörte jahrelang zu den Stars der Liga, hat aber nun bei Oklahoma die offensiv schwächste Saison seiner Karriere mit durchschnittlich 16,2 Punkten in 78 Spielen hingelegt.

Houston, der Titelkandidat

Nachdem er mit den City Thunder gescheitert ist, will Anthony im Spätherbst seiner Karriere mit Houston endlich den ersten Meistertitel feiern. Die Chancen stehen nicht schlecht: Houston – mit Clint Capela, Chris Paul und Liga-MVP James Harden stark besetzt – gewann zuletzt die Qualifikation und scheiterte in den Playoffs erst im Halbfinal am späteren Champion Golden State.