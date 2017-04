Capelas Rockets erwartet texanisches Duell

Der Genfer Clint Capela trifft mit den Houston Rockets in den Viertelfinals der NBA-Playoffs auf die San Antonio Spurs.



Der fünffache NBA-Champion San Antonio setzte sich in der Achtelfinal-Serie gegen die Memphis Grizzlies dank einem 103:96-Auswärtserfolg mit 4:2 Siegen durch. Nun wartet im Viertelfinal Houston.

Die Rockets mit dem Schweizer Clint Capela hatten bereits am Dienstag die Oklahoma City Thunder um MVP-Anwärter Russell Westbrook in fünf Spielen eliminiert. Gegen San Antonio zog Houston in dieser Saison in drei von vier texanischen Duellen den Kürzeren.

Toronto fordert Cleveland

Die Toronto Raptors entschieden durch ein 92:89 bei den Milwaukee Bucks die Achtelfinal-Serie ebenfalls mit 4:2 Siegen für sich. Die einzige NBA-Franchise aus Kanada trifft in der nächsten Runde auf Titelverteidiger Cleveland Cavaliers.