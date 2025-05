Der 22-jährige Freiburger präsentiert sich Ende Juni im NBA-Draft. Wird er gar in der 1. Runde gezogen?

Yanic Konan Niederhäuser: 4. Schweizer in der NBA?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat eine starke Saison bei Penn State hinter sich Yanic Konan Niederhäuser. Imago/Zuma Press Wire

Yanic Konan Niederhäuser könnte nach Thabo Sefolosha, Clint Capela und Kyshawn George der 4. Schweizer werden, der in der weltbesten Basketball-Liga NBA aufspielt. Der 22-jährige Freiburger wird sich beim Draft am 25. und 26. Juni zur Wahl stellen, wie der 2,13 Meter grosse Nati-Spieler auf den sozialen Medien bekanntgab.

Niederhäuser spielt seit 2024 bei der renommierten Penn State Universität in State College (Pennsylvania). In der abgelaufenen Saison kam er im Schnitt auf 12,9 Punkte. Bei zwei Sichtungs-Events, dem NBA G-League Elite Camp und dem NBA Draft Combine in Chicago, beeindruckte der Forward die Scouts.

Beobachter erwarten, dass Niederhäuser Ende der 1. oder zu Beginn der 2. Runde gezogen werden könnte.