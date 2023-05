Legende: Das war sein letzter Auftritt auf Profi-Niveau Thabo Sefolosha behauptet im Duell mit dem Neuenburger Juan Esteban de la Fuente den Ball. Keystone/Jean-Christophe Bott

Thabo Sefolosha hat am Donnerstagabend nach der 68:70-Niederlage von Vevey Riviera gegen Union Neuchâtel laut einer Meldung von 24 heures sein letztes Spiel unter Wettkampfbedingungen bestritten.

Mit 39 Jahren verlässt der Waadtländer endgültig den Spitzensport. Er war im Januar zurückgekehrt, um seinem Ausbildungsklub Vevey zu helfen. Die Waadtländer scheiterten in den Playoff-Viertelfinals in fünf Spielen an Neuchâtel.

Erster Schweizer in der NBA

Sefolosha war der erste Schweizer, der in der NBA spielte. Er hatte 2012 mit Oklahoma City den Playoff-Final erreicht, unterlag aber den Miami Heat mit Superstar LeBron James. Vor einigen Tagen wurde er von Swiss Basketball zum «Players Development Manager» ernannt.