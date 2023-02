Die Teilnahme von Kap Verde an der Basketball-WM 2023 ist historisch: Noch nie war eine Mannschaft aus einem kleineren Land bei einer WM dabei, wie der Weltverband Fiba mitteilte. Vor Kap Verde (ca. 572'000 Einwohner) war Montenegro (ca. 620'000 Einwohner) vor vier Jahren in China das kleinste Land gewesen, das sich für eine WM qualifiziert hatte.

Die Auslosung für die Endrunde in den 3 Gastgeber-Ländern Philippinen, Japan und Indonesien findet am 29. April statt, dann werden die Insulaner ihre Gegner kennen. Die WM findet vom 25. August bis am 10. September statt. Die Schweiz ist nicht am Start.