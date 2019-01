Clint Capela verletzte sich in der Nacht auf Montag bei der Niederlage gegen Orlando am rechten Daumen. Im 3. Viertel sei er bei einem Sprung unter dem Korb an der Hand getroffen worden, beschrieb der Genfer die Szene.

Capela spielte die Partie zu Ende. In der Nacht auf Dienstag wird er aber nicht zum Einsatz kommen, teilte sein Team am Montag mit. Capela wird sich in Houston weiteren Untersuchungen unterziehen.

Droht eine längere Pause?

Gemäss einem Reporter von ESPN droht dem Schweizer, der alle bisherigen 42 Saisonspiele von Beginn weg bestritt, allerdings eine längere Pause. Die Rede ist von 4 bis 6 Wochen. Dies wurde von Capelas Klub bisher aber nicht bestätigt. Mit Chris Paul (Oberschenkel) und Eric Gordon (knie) fehlen den Rockets bereits zwei wichtige Spieler.