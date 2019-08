Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft verliert das 2. Vorquali-Spiel der EM in Island mit 82:83. Die Niederlage ist bitter, kassierten die Schweizer doch den letzten Treffer 7 Zehntelsekunden vor Schluss. Ausserdem hatte das Team von Trainer Gianluca Barilari das Spiel über weite Strecken im Griff und führte lange.

Schnellstart bleibt ungenutzt

Die Partie hatte für die Schweiz auch gut begonnen. Beim Stand von 6:7 zündeten die Rot-Weissen den Turbo und zogen auf 21:8 davon. Dann schlugen die Isländer allerdings zurück, kamen ihrerseits zu 9 Punkten in Folge.

Der Modus Die Schweiz spielt in der EM-Vorqualifikation je zweimal gegen Portugal und Island. Der Sieger dieser Dreiergruppe ist für die eigentliche EM-Qualifikation zugelassen.

Die Schweizer liessen sich dadurch vorerst nicht beirren. Sie blieben stets in Führung bis zum 3. Viertel. Dort gingen die Isländer erstmals wieder mit 45:43 in Front. Ab dann, und vor allem in der Schlussphase, war es ein Hin und Her. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können.

Schweizer bleiben Tabellenführer

Trotz der Niederlage bleibt die Schweiz vor den Rückspielen Tabellenführer. Aufgrund des besseren Korbverhältnisses belegen sie vor Island den 1. Platz. Portugal, das gegen die Schweiz mit 72:77 verloren hatte, belegt Rang 3.

Die EM-Vorquali-Tabelle nach 2 Spielen 1. Schweiz 2 Punkte

159:155

2. Island 2 Punkte

162:162 3. Portugal

2 Punkte

152:156

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport um 14:50 Uhr am 10.08.