Den Schweizern ist der Start in die EM-Vorqualifikation geglückt. Die Auswahl rund um NBA-Star Clint Capela schlug Portugal dank einem Steigerungslauf mit 77:72.

Nach 14 Minuten hatte das Schweizer Team bereits mit 17:27 in Rückstand gelegen, den knapp 3000 Fans in Freiburg schwante Böses. Doch das Heimteam fing sich in der Folge auf und konnte bis Spielmitte ausgleichen. Dank des überzeugenden Punkteverhältnisses von 21:12 im Schlussviertel zog das Team von Gianluca Barilari noch an den Portugiesen vorbei.

Nun gegen Island

Erfolgreichster Werfer im Schweizer Team war Dusan Mladjan mit 21 Punkten. Capela kam auf 16 Punkte und 11 Rebounds. Das nächste Spiel steht am kommenden Samstag in Reykjavik gegen Island auf dem Programm.