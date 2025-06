Erstmals seit 1956 bestreiten die Schweizer Basketballerinnen diese Woche in Piräus eine EM-Endrunde.

Endrunde in Griechenland

Legende: Eine der Schweizer Teamleaderinnen Die Bernerin Lin Schwarz holte in der abgelaufenen Saison mit Castors Braine den Titel in Belgien. Imago/ Gerry Schmit

Wie lange die Schweizer Frauen nicht mehr an einer EM-Endrunde waren, zeigt dieser Fakt: Als die Schweizerinnen vor 69 Jahren letztmals am Turnier teilnahmen, gab es noch keine 3-Punkte-Linie ...

Zu Beginn der Quali für die EM 2025 sah es ebenfalls nicht gut aus für die Schweiz. Nach Niederlagen gegen Luxemburg und Montenegro wurde Trainer Hervé Coudray durch François Gomez ersetzt. Unter ihm gewann die Equipe 4 Spiele in Folge – so viele wie noch nie zuvor – und löste das Ticket für das Turnier in Griechenland.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die 3 Vorrunden-Partien der Schweizerinnen können Sie bei SRF live mitverfolgen: Mittwoch, 18.06.: Griechenland – Schweiz ab 19:20 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App.

ab 19:20 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App. Donnerstag, 19.06.: Schweiz – Türkei ab 16:20 Uhr auf SRF info und in der Sport App.

ab 16:20 Uhr auf SRF info und in der Sport App. Samstag, 21.06.: Frankreich – Schweiz ab 16:20 Uhr auf SRF info und in der Sport App.

«Als der Trainer ankam, sagte er: ‹Mädels, wir können es schaffen, wir werden es schaffen›. Ich hatte noch nie eine so direkte Ansprache gehört», erzählt Kapitänin Evita Herminjard.

Krasser Aussenseiter

Die Schweizerinnen treffen als Weltnummer 49 auf Griechenland (Nr. 21), die Türkei (17) und Frankreich (3). Im Auftaktspiel gegen den Gastgeber wird die Olympiakos-Halle mit 14'000 Fans ausverkauft sein. «Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gespielt. Bei der Nationalhymne werde ich garantiert Gänsehaut bekommen», glaubt Herminjard.