Legende: Wieder einmal erfolgreich Clint Capela im Gespräch mit James Harden. Keystone

2 Niederlagen in Folge hatte Houston zuletzt einstecken müssen. In der Nacht auf Dienstag fanden die Rockets nun in die Erfolgsspur zurück. Das 107:100 in Memphis war der 4. Sieg im 7. Saisonspiel für das Team mit den beiden Schweizern Clint Capela und Thabo Sefolosha.

Capela mit 10 Punkten und 13 Rebounds

In einem lange Zeit umkämpften Spiel übernahmen die Rockets das Zepter gegen Ende des 3. Viertels. Angeführt von ihrem Starspieler James Harden zogen sie auf 84:76 davon. Diesen Vorsprung verwaltete Houston bis zum Schluss souverän.

Harden war mit 44 Punkten einmal mehr der produktivste Offensivspieler. Capela kam auf 10 Punkte und 13 Rebounds, Sefolosha steuerte 3 Punkte und 4 Rebounds zum Auswärtssieg bei.