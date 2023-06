Legende: Erhielt heftige Strafe Ja Morant. Reuters / Petre Thomas / USA TODAY Sports

Nach seinem 2. Fehltritt mit einer Schusswaffe ist Basketballstar Ja Morant von den Memphis Grizzlies als Wiederholungstäter in der NBA lange gesperrt worden. Der 23-Jährige muss bei den ersten 25 Spielen der kommenden Saison wegen «ligaschädigenden Verhaltens» zuschauen. Das gab die nordamerikanische Profiliga am Freitag bekannt.

Stellungnahme von Morant

Morant habe «am 13. Mai absichtlich und deutlich eine Waffe» gezeigt, während er «mit mehreren anderen Personen in einem Auto sass», hiess es in der Urteilsbegründung. Der Profi habe die Feuerwaffe geschwungen, obwohl er gewusst habe, dass in diesem Moment live auf Instagram gestreamt wurde.

Jordan verkauft Mehrheitsanteile der Charlotte Hornets Box aufklappen Box zuklappen Die Basketball-Legende Michael Jordan zieht sich als Teambesitzer der Charlotte Hornets zurück. Das teilte die NBA-Organisation mit. Der 60-Jährige gibt seine Mehrheitsanteile nach 13 Jahren an eine Gruppe um die Investmentbanker Gabe Plotkin und Rick Schnall ab. Laut ESPN hat der Verkauf einen Wert von rund drei Milliarden Dollar.

Nicht das erste Vergehen

«Ja Morants Entscheidung, in den Sozialen Medien erneut eine Schusswaffe zu schwingen, ist alarmierend und beunruhigend angesichts seines ähnlichen Verhaltens im März, für das er bereits für acht Spiele gesperrt war», sagte NBA-Boss Adam Silver.

Zusätzlich zu den Spielsperren muss der Point Guard vor seiner Rückkehr ein Programm ausarbeiten, um solche Eskapaden in Zukunft zu verhindern.