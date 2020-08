Legende: Führte die Bucks zum Sieg Giannis Antetokounmpo (links). Keystone

Die Milwaukee Bucks, die am Mittwoch den Boykott aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA gestartet hatten, traten am Samstag Ortszeit wieder an. Der Titelkandidat setzte sich mit 118:104 gegen Orlando Magic durch und komplettiert die Playoff-Halbfinals der Eastern Conference. Dort treffen die Bucks auf die Miami Heat.

Antetokounmpo erneut stark

Einen grossen Anteil am Erfolg der Bucks im 5. Duell der Serie (Endstand 4:1) hatte wieder einmal der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo. Der 25-Jährige kam auf 28 Punkte und steuerte 17 Rebounds und 3 Assists bei.

Das Spiel hätte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, Milwaukee hatte die Partie als Reaktion auf den Fall Jacob Blake boykottiert. Der Schwarze war am vergangenen Wochenende von einem Polizisten von hinten niedergeschossen worden.

Legende: Schweigeminute für den ehemaligen NBA-Allstar Clifford Robinson, der im Alter von 53 Jahren gestorben ist. Mit 1380 Spielen in 18 NBA-Saisons, in denen ihm 19'591 Punkte gelangen, liegt Robinson auf dem 9. Platz der ewigen Rangliste. Keystone

«Das ist ein Moment, in dem ich von meinen Spielern gelernt habe», sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer über die Aktion seiner Spieler: «Sie haben mich besser gemacht. Sie haben mich zu einem gewissen Grad gelenkt, sie haben uns dazu gebracht, aufzustehen und zu sagen: ‹Genug, wir wollen eine Veränderung›».

Auch Lakers im Viertelfinal

In der Western Conference stehen die Los Angeles Lakers als erster Teilnehmer des Playoff-Halbfinals fest. Gegen die Portland Trail Blazers gewann das Team um Superstar LeBron James mit 131:122 und entschied die Serie ebenfalls mit 4:1 für sich. James totalisierte 36 Punkte sowie jeweils 10 Rebounds und Assists, bester Werfer war aber Anthony Davis, der 43 Punkte erzielte (9 Rebounds, 4 Assists).