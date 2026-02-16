Die Jüngeren gewinnen gegen die Älteren: Anthony Edwards führt sein Team beim reformierten All-Star-Game zum Sieg.

Legende: Führte die Jungen zum Sieg Das «Team Stars» um Anthony Edwards (l., im hellblauen Pullover), der zum MVP gewählt wurde. Keystone/AP Byline MARK J. TERRILL

Das neue Format beim All-Star-Game der NBA hat die Hoffnungen der Liga erfüllt und für bessere Unterhaltung gesorgt als in den vergangenen Jahren. Im Intuit Dome der Los Angeles Clippers spielten die besten Basketball-Profis der Welt erstmals in drei Teams ein Mini-Turnier aus – Team Stripes, Team Stars und Team World.

Den Sieg holte sich Team Stars um Anthony Edwards (Timberwolves), der zudem als wertvollster Spieler des All-Star-Games ausgezeichnet wurde. Die aus jungen US-Spielern bestehende Equipe spielte im Final gegen Team Strips um die Superstars LeBron James und Kevin Durant. Das 47:21 im Endspiel war die einzige Partie, die früh entschieden war.

In den Duellen vor dem Final hatten die Profis deutlich mehr Intensität gezeigt als in den Jahren zuvor, als selten verteidigt wurde und kaum ein echter Wettkampf zustande kam. In dem reformierten Turnierformat mit insgesamt vier Spielen hatten sich beide US-Teams zuvor in einer Gruppenphase gegen eine von Victor Wembanyama angeführte Weltauswahl aus internationalen Spielern durchgesetzt.