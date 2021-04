Die Basketballerinnen von Elfic Fribourg haben ihren fünften Meistertitel der Klubgeschichte erobert. Die Westschweizerinnen entschieden die Final-Serie gegen Winterthur mit 3:0 Siegen für sich. Spiel 3 gewannen sie vor 50 Zuschauern in der eigenen Halle mit 85:60.

Nachdem Elfic Spiel 2 nur mit 4 Punkten Unterschied gewonnen hatte, sorgte man zuhause für klare Verhältnisse. Nach den Titeln 2018, 2019 – 2020 gab es wegen Corona keine Meisterentscheidung – gelang den Freiburgerinnen der Hattrick.

Legende: Jubel nach dem Hattrick Die Basketballerinnen von Elfic. SRF

Seit 38 Spielen unbesiegt

Das Team von Trainer Romain Gaspoz ist auf nationalem Parkett seit nunmehr 38 Spielen ungeschlagen. Neben der Meisterschaft entschied Elfic auch 5 der letzten 6 Cup-Wettbewerbe für sich, den letzten im März.

Auf internationaler Ebene überzeugte Elfic ebenso: Am EuroCup stiessen die Freiburgerinnen bis in die Viertelfinals vor, was das beste Ergebnis eines Schweizer Basketballteams überhaupt war.