Beidseitige Durststrecke: Ab Donnerstag spielen die Boston Celtics und die Dallas Mavericks um den Titel in der NBA.

Celtics streben alleinigen Rekord an, Mavericks den zweiten Titel

Final-Serie in der NBA

Legende: Designierter Nowitzki-Nachfolger Luka Doncic. imago images/ZUMA Wire

Die Boston Celtics sind mit 17 Titeln gemeinsam mit den Los Angeles Lakers Rekordchampion in der NBA. Der letzte Titelgewinn liegt jedoch bereits 16 Jahre zurück.

Zweimal stand das Team von der Ostküste seither im Final – beide Male stemmte am Ende der Gegner die Larry-O'Brien-Trophäe in die Höhe. Nun soll es endlich klappen mit Titel Nummer 18, mit dem sich die Celtics wieder zum alleinigen Rekordmeister küren würden.

Boston der klare Favorit

Die Vorzeichen stehen gut. Gegen die Dallas Mavericks geht Boston als Favorit in die Best-of-7-Finalserie. Das Team um Jayson Tatum und Jaylen Brown wies in der Qualifikationsphase mit 64 Siegen und nur 18 Niederlagen die beste Bilanz der Liga aus.

Durch die Playoffs spazierte Boston. Die Miami Heat und die Cleveland Cavaliers wurden mit 4:1 Siegen bezwungen, im Halbfinal fertigten die Celtics die Indiana Pacers 4:0 ab. Nun spendet das bevorstehende Comeback von Center Kristaps Porzingis, der einen Grossteil der Playoffs verpasst hatte, zusätzliche Hoffnung.

01:43 Video Porzingis: «Muss darauf vertrauen, wieder fit zu sein» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

So erwartbar die 24. Final-Teilnahme der Celtics war, so überraschend kam jene der Dallas Mavericks. Die Franchise aus Texas zog im Westen nur als 5. Team in die Playoffs ein.

Dort wusste sie jedoch zu überraschen und schaltete der Reihe nach die Los Angeles Clippers, die hoch gehandelten Oklahoma City Thunder und die Minnesota Timberwolves aus.

Doncic auf den Spuren von Nowitzki

Nun soll der grosse Coup in Form des 2. Titels in der NBA folgen. Die Mavericks standen bisher 2-mal im Final. 2006 ging dieser gegen die Miami Heat verloren, 2011 revanchierten sich die Texaner. Angeführt wurde Dallas damals von Dirk Nowitzki. In dessen grosse Fussstapfen treten könnte nun Luka Doncic.

Der 25-jährige Slowene ist der überragende Spieler in den Reihen der Mavericks. In der Regular Season war er der erfolgreichste Punktesammler der gesamten Liga und steuerte am zweitmeisten Assists bei. In den Playoffs schaffte er bereits 6 Triple-Double.

Auch Irving überzeugt

Mit dem ehemaligen Celtics-Akteur Kyrie Irving wissen die Mavericks einen zweiten herausragenden Spieler in ihren Reihen. Vorerst dürfte es für Dallas darum gehen, in den ersten beiden Spielen nicht vorentscheidend ins Hintertreffen zu geraten.

Spiel 1 und 2 finden in Boston statt, wo das Heimteam in der gesamten Saison erst 6 Niederlagen bezogen hat. 2 davon resultierten jedoch in den Playoffs.