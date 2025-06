In der NBA, der weltbesten Basketball-Liga, bahnt sich ein historischer Verkauf an. Die Los Angeles Lakers sollen nämlich einen neuen Besitzer erhalten. Dieser greift für die Übernahme so tief in die Tasche wie bisher noch niemand.

Dieser neue Besitzer ist Milliardär Mark Walter. Der Chef der Investmentgesellschaft Guggenheim Partners, welche ein Vermögen von über 300 Milliarden Dollar verwaltet, lässt sich das Franchise mit Stars wie LeBron James oder Luka Doncic ganze 10 Milliarden Dollar kosten. Noch nie wurde in der Sportgeschichte mehr für ein Team bezahlt. Seit 1979 war die Familie Buss Haupteigentümer der Lakers gewesen.

Rekord purzelt bereits wieder

Damit wird die erst im vergangenen März über die Bühne gegangene Übernahme der Boston Celtics übertroffen. Die Celtics, mit 18 NBA-Titeln Rekordmeister vor den Lakers (17), hatten für über 6 Milliarden Dollar ihren Besitzer gewechselt.

Bei welchen Sportteams Walter bereits seine Hände im Spiel hat und was mögliche Beweggründe für seine historische Übernahme der LA Lakers sein könnten, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.