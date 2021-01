Was für ein Abend für Clint Capela. In einer Partie, in der Detroit die Vorteile lange auf seiner Seite hatte, wurde der Genfer zur grossen Figur. Capela glich für die Hawks 5,4 Sekunden vor Schluss aus und rettete sein Team in die Verlängerung.

Auch in der Zusatzschicht hatte der Romand entscheidenden Einfluss. Eineinhalb Minuten vor dem Ende sorgte er mit einem Zweier und einem Freiwurf zur 116:113-Führung für die letzte Wende in dieser Partie. Insgesamt steuerte Capela 27 Punkte und unglaublich anmutende 26 Rebounds zum Sieg bei.

So gut wie noch nie

Mit 26 Rebounds, einem seltenen Wert, schaffte Capela eine persönliche Bestleistung in der NBA. Ähnliches, nämlich je 27 Punkte und Rebounds, hatte als zuvor Letzter der zweifache All Star Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves vor zwei Jahren erreicht.

In der Geschichte der Hawks muss man für eine vergleichbare Leistung weit zurückblättern: Dikembe Mutombo waren im Dezember 1999 neben 27 Punkten sogar 29 Rebounds gelungen.