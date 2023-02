LeBron James bricht den Punkterekord in der NBA und löst Kareem Abdul-Jabbar nach fast 39 Jahren als Nummer 1 ab.

Legende: Grosse Emotionen beim Rekordträger LeBron James. imago images/Zuma Wire

Vor den Fans seiner Lakers in Los Angeles zog James bei der 130:133-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder im dritten Viertel an den 38'387 Zählern von Abdul-Jabbar vorbei und steht neu insgesamt bei 38'390 Punkten. Der inzwischen 75 Jahre alte bisherige Rekordhalter Abdul-Jabbar sass selbst im Publikum.

James, der seine 20. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt spielt, hatte zu Anfang der Partie 35 Punkte Rückstand auf Abdul-Jabbar gehabt. 36 brauchte er, um allein an der Spitze der Statistik zu stehen, 38 waren es schliesslich am Ende des Spiels.

Audio James knackt Abdul-Jabbars Rekord 00:28 min Bild: imago/Zuma Wire abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Zu den Gratulanten zu seinem Punkterekord gehörte auch US-Präsident Joe Biden. «Gratulation LeBron. Du hast die Nation inspiriert, besser zu werden. Mach weiter so!», sagte Biden in einer Videobotschaft.

Legende: Die Legende mit dem Nachfolger Kareem Abdul-Jabbar posiert mit LeBron James. imago images/Zuma Wire

Capelas Hawks verlieren Box aufklappen Box zuklappen Einen weniger erfreulichen NBA-Abend erlebte Clint Capela. Der Genfer verlor mit den Atlanta Hawks gegen die New Orleans Pelicans 107:116. Dabei gelangen Capela, der im letzten Viertel nur noch knapp eine Minute Einsatzzeit erhielt, 13 Punkte und 8 Rebounds.

00:33 Video Archiv: James kümmert sich noch nicht um den Rekord Aus Sport-Clip vom 01.02.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.