Halbfinals an der WM in China

Das war nichts für schwache Nerven, was Spanien und Australien im 1. Halbfinal der Basketball-WM in China boten. Gleich mehrmals schienen die Australier ganz nahe an der Überraschung, am Ende aber zogen die Spanier den Kopf doch noch aus der Schlinge und stehen zum ersten Mal seit 2006 wieder im WM-Final.

Live-Hinweis Den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien können Sie am Sonntag um 14:00 Uhr im unkommentierten Livestream in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport mitverfolgen.

Gut 14 Minuten vor Ende der regulären 40 Minuten lag Spanien mit 11 Punkten in Rückstand. Zwar machten die Iberer immer wieder etwas Boden gut. Ganz aufschliessen konnte das Team von Coach Sergio Scariolo aber nie – bis in die Schlusssekunden. Dank 2 verwerteten Freiwürfen von Marc Gasol retteten sich die Spanier in die Verlängerung.

Gasol mit Nerven aus Stahl

Auch in der Overtime war der Center des NBA-Champions Toronto Raptors vital für seine Farben. 4,6 Sekunden vor Ablauf der ersten Verlängerung behielt Gasol die Nerven von der Freiwurf-Linie und glich für Spanien zum 80:80 aus – das Ticket für die 2. Overtime.

Aus Sicht der Australier war dies ein Rückschlag zu viel. Die Weltnummer 11 konnte in der 2. Verlängerung nicht mehr mit der Weltnummer 2 mithalten. Angeführt von einem in den entscheidenden Momenten starken Gasol (33 Punkte, 6 Rebounds) entschied Spanien den Halbfinal doch noch mit 95:88 für sich. Australien reichte eine Top-Leistung von Patty Mills von den San Antonio Spurs (34 Punkte) letztlich nicht.

Rafael Nadal gratuliert Spanien zum Final-Einzug , Link öffnet in einem neuen Fenster

Nun gegen Argentinien

Im Endspiel bekommen es die Spanier mit Argentinien zu tun. Die Südamerikaner entschieden den 2. Halbfinal gegen Frankreich mit 80:66 für sich. «Les Bleus», die im Viertelfinal noch die Basketball-Übermacht USA ausgeschaltet hatten, zogen einen schwachen Tag ein. Nach einem Fehlstart (2:10) liefen die Franzosen ständig einem Rückstand hinterher, den sie bis zum Schluss nicht mehr aufholen konnten.

Sendebezug: srf.ch/sport, Webonly-Livestream, 13.09.2019, 09:50 Uhr