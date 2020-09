Billy Donovan tritt bei den Chicago Bulls als Cheftrainer die Nachfolge von Jim Boylen an. Der 55-Jährige hatte bis vor kurzem Oklakoma City Thunder trainiert. Die Bulls hatten sich Mitte August von Boylen getrennt, nachdem der sechsmalige NBA-Champion zum 3. Mal in Serie die Playoffs verpasst hatte. OKC und Donovan, im August zusammen mit Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) noch als Trainer des Jahres ausgezeichnet, gingen nach dem Out im Playoff-Achtelfinal Anfang September getrennte Wege.