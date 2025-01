L.A.-Lakers-Coach: «Seit Jahren nicht mehr so geweint»

Einer der tausenden Menschen, die bei den verheerenden Bränden in Los Angeles ihr Zuhause verloren haben, ist J.J. Redick, der Coach des NBA-Teams Los Angeles Lakers. Der 40-Jährige beschrieb in emotionalen Worten, wie er vor der Ruine seines Hauses in Pacific Palisades stand.

«Darauf war ich nicht vorbereitet», sagte Redick. «Es ist die komplette Zerstörung. Alles, was nach 20 Jahren Partner- und 10 Jahre Elternschaft wichtig für uns war, ist weg. Ich habe seit Jahren nicht mehr so geweint.»

Redick, dessen Familie beim Brand nicht verletzt wurde, betonte aber, noch schlimmer sei der Verlust der Gemeinschaft, die ihn vergangenen Sommer so grosszügig aufgenommen habe. Das ganze Viertel – Schulen, Kirchen, die Bibliothek, das Freizeitzentrum – sei weg. «Das wird wieder aufgebaut und wir wollen dabei helfen», versprach er.

Weitere Verschiebungen in der NBA

Inzwischen wurden in der NBA zwei weitere Partien in der Westküsten-Metropole verschoben. Die Spiele der Lakers gegen die San Antonio Spurs und der Los Angeles Clippers gegen Charlotte Hornets finden nicht wie geplant am Samstagabend statt.

Überhaupt nicht in Los Angeles ausgetragen wird das NFL-Wildcard-Spiel der Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings. Die Partie vom Montag wurde nach Glendale (Arizona) verlegt.

Auch das US-Frauen-Fussballteam muss umdisponieren. Ein in Los Angeles geplantes Trainingslager findet nun in Fort Lauderdale in Florida statt, der Heimat von Inter Miami.