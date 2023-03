Clint Capela und die Atlanta Hawks kassieren in der NBA gegen die San Antonio Spurs eine ärgerliche Niederlage.

In der NBA

Legende: Liess sich sein 29. Double-Double notieren Clint Capela. Keystone/AP/Eric Gay

Atlanta hat im Endspurt der Regular Season einen Rückschlag erlitten. Trotz deutlicher Führung verlor das Team aus Georgia gegen San Antonio mit 118:126.

Bei Halbzeit sah für die Hawks noch alles gut aus. 24 Punkte Vorsprung hatte sich das Team mit dem Schweizer Clint Capela kurz nach der Pause erarbeitet. Doch die Spurs steckten nicht auf und liessen das Polster kontinuierlich kleiner werden. Knapp 4 Minuten vor Schluss schafften die Gastgeber die definitive Wende. Capela liess sich mit 15 Punkten und 12 Rebounds immerhin ein Double-Double notieren, sein 29. im 55. Einsatz in dieser Saison.

Für die sportlichen Ambitionen der Hawks ist die Niederlage gegen das drittschwächste Team der Liga ein Rückschlag. Das Team von Trainer Quin Snyder will sich für die wahrscheinliche Teilnahme am Play-in-Turnier, bei dem die letzten beiden Playoff-Plätze ausgespielt werden, möglichst gut in Position bringen.