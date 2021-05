Die Atlanta Hawks mit Clint Capela sind in der NBA nach dem 3. Sieg in Serie wieder auf direktem Kurs Richtung Playoffs.

Legende: Bestens aufgelegt Clint Capela (rechts). JustPictures

Die Atlanta Hawks landeten in der Nacht auf Donnerstag in der NBA einen 135:103-Heimsieg über die Phoenix Suns. Nach dem dritten Erfolg in Serie ist das Team von Clint Capela auf gutem Weg, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Dabei fügten sie den bereits für die Playoffs qualifizierten Suns die erste Niederlage nach 5 Siegen in Serie zu.

45. Double-Double für Capela

Am Heimsieg der Hawks hatte Capela massgeblichen Anteil: Mit 18 Punkten war der 26-jährige Genfer der Topskorer, auch seine 10 Rebounds waren der Topwert seiner Mannschaft.

Vor der Partie hatte Phoenix-Coach Monty Williams den Schweizer Center gelobt: «Er war einer der besten Spieler der Liga.» Mit seinem 45. Double-Double in 59 Spielen unterstrich Capela dies eindrücklich.