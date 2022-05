In den Fall um die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketball-Spielerin Brittney Griner kommt Bewegung.

Legende: Superstar in zwei Ländern Brittney Griner Imago / Xinhua

In die Affäre um die in Moskau festgesetzte US-Basketballspielerin Brittney Griner mischt sich das US-Aussenministerium ein. Die zweifache Olympiasiegerin sitze ohne Grund in russischer Haft, sagte ein Ministeriumssprecher.

Griner war im Februar am Moskauer Flughafen verhaftet worden, nachdem in ihrem Gepäck nach russischer Darstellung Cannabisöl gefunden wurde. Damit würden ihr bis zu 10 Jahre Haft drohen. Ob es sich um Öl mit dem halluzinogenen Wirkstoff THC oder um ein abgereichertes CBD-Produkt handelt, das zum Beispiel für entzündungslindernde Massagen benutzt wird, ist unklar.

Legende: Einst der Schlachtruf von Popfans... ...zur Unterstützung von Sängerin Britney Spears in ihrem Kampf gegen Entmündigung. Heute steht «Free Brittney» für die Aktionen zugunsten einer Freilassung von US-Basketballerin Griner. Imago/Icon/SMI

Siebenfacher Allstar

Griner gehört zu den profiliertesten Basketballerinnen der Welt. Die 2,06 m grosse Spielerin, die auf der Center-Position agiert, führte Phoenix Mercury 2014 zum Titel in der US-Profiliga WNBA. Siebenmal wurde sie ins Allstar-Team berufen, 2016 und 2021 gewann sie Olympia-Gold. Seit 2015 spielt sie in der Off-Season beim russischen Klub UMMC Jekaterinburg.

00:52 Video Archiv: Mit Blocks und Körben zum Olympiasieg Aus Sport-Clip vom 03.05.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Beim Saisonauftakt der WNBA am Freitag soll es eine grosse Aktion zugunsten von Griners Freilassung geben.