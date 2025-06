Legende: Warf 40 Punkte Jalen Williams Keystone/Manuela Soldi

Die Oklahoma City Thunder stehen kurz vor dem Titelgewinn in der NBA. «OKC» gewann Finalspiel 5 gegen die Indiana Pacers zu Hause mit 120:109, ging in der Best-of-7-Serie mit 3:2 in Führung und hat nun zwei Matchbälle. Überragender Mann war Jalen Williams mit 40 Punkten, Superstar Shai Gilgeous-Alexander kam auf 31 Zähler.

Oklahoma kann in der Nacht auf Freitag bei den Pacers oder drei Tage später vor eigenem Anhang den Titel perfekt machen. Es wäre der zweite Triumph der Klubgeschichte und der erste seit dem Umzug der Franchise vor 17 Jahren von Seattle in den Mittleren Westen. 1979 hatten die Seattle Supersonics die NBA-Meisterschaft gewonnen.

Im Schlussviertel wird es nochmals eng

«OKC» hatte in der Serie 0:1 sowie 1:2 in Rückstand gelegen und führt nun erstmals. In Spiel 5 lag Oklahoma im ersten Viertel beim Stand von 11:12 letztmals in Rückstand, zur Pause stand es schon 59:45. Einzig bei 95:93 acht Minuten vor Schluss wackelte der Sieg noch einmal. Bester Werfer der Pacers war Pascal Siakam mit 28 Zählern.

Resultate