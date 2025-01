Legende: Auch mit vereinten Kräften konnten sie die Kings nicht stoppen Kyshawn George (r.) und Justin Champagnie können Keegan Murray nicht vom Ball trennen. Keytone/AP Photo/Sara Nevis

Das allererste Auswärtsspiel der Saison konnten die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George bei Clint Capelas Atlanta Hawks für sich entscheiden. Seither verliessen die Hauptstädter das Parkett in der Fremde in 17 Anläufen stets als Verlierer – so auch in der Nacht auf Montag bei den Sacramento Kings.

Die Gäste gingen zwar schnell mit 6:0 in Führung, gerieten aber noch im 1. Viertel mit 11 Punkten in Rücklage und kamen in der Folge nie mehr an die Kalifornier heran. Mit lediglich 6 Erfolgen aus 41 Partien sind die Wizards das klare Schlusslicht der NBA und haben als einziges Team der Liga noch keine 10 Siege auf dem Konto.

NBA