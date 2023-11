So früh wie in der Partie Golden State – Minnesota sind in der NBA noch selten Spieler in die Garderobe geschickt worden.

Kuriosum in der NBA

Legende: Von wegen «körperloses Spiel» Die Profis der Golden State Warriors und der Minnesota Timberwolves geben sich Saures. key/AP Photo/Jed Jacobsohn

103 Sekunden waren in San Francisco gespielt, ein Korb war in der Begegnung zwischen den Golden State Warriors und den Minnesota Timberwolves noch nicht geworfen worden – und schon mussten Draymond Green, Klay Thompson (Warriors) und Jaden McDaniels (Timberwolves) zurück in die Katakomben.

McDaniels hatte Thompson am Trikot gezogen, dieser reagierte mit einem Ellbogenschlag, mindestens 7 weitere Spieler mischten sich binnen Sekunden in die Rangelei ein. Green tat sich dabei besonders hervor, indem er Rudy Gobert in den Schwitzkasten nahm.

«Clowneskes Verhalten»

Gobert zeigte sich nach dem Spiel, das 104:101 für die Timberwolves endete, empört: «Da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur clowneskes Verhalten», so der Franzose. Warriors-Coach Steve Kerr fand dagegen den Platzverweis gegen Thompson «lächerlich», da McDaniels die Auseinandersetzung angezettelt habe.

00:38 Video Finch: «Platzverweise haben die Richtigen getroffen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 15.11.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Sieg für Capelas Hawks

In einem weiteren NBA-Spiel gewannen die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela (8 Punkte, 8 Rebounds) bei den Detroit Pistons mit 126:120.