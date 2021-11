Bildergalerie

1 / 2 Legende: Isaiah Stewart Nach einem Rencontre mit LeBron James rastet der Pistons-Spieler aus. Er muss unter die Dusche. Keystone 2 / 2 Legende: LeBron James Auch der Lakers-Superstar fliegt vom Feld. Das passierte zuvor erst einmal in seiner Karriere. Reuters

LeBron James schlug im Spiel bei den Detroit Pistons (121:116) im Gerangel um eine gute Rebound-Position seinem Gegenspieler Isaiah Stewart ins Gesicht. Der aufgebrachte Stewart, der oberhalb des rechten Auges blutete, versuchte anschliessend, James zur Rede zu stellen. Daraufhin kam es zu einem Gedränge zwischen Spielern beider Teams, Trainern und Sicherheitsleuten.

James und Stewart fliegen, Lakers siegen

Stewart wurde erst mit einem Foul in der Rebound-Situation belegt, nach Ansicht der Videobilder schickten die Unparteiischen dann allerdings James in die Kabine. Als Auslöser der anschliessenden Rudelbildung musste ihm Stewart wenig später folgen. Das einzige andere Mal, dass James in der nordamerikanischen Profiliga zuvor des Feldes verwiesen wurde, war 2017 in einem Spiel gegen seinen Ex-Klub Miami Heat.

James hatte 10 Punkte und 5 Rebounds gesammelt, als er beim Stand von 66:78 unter die Dusche musste. Sein Team zeigte ohne seinen Superstar in der Folge eine grosse Schlussphase, entschied das letzte Viertel mit 37:17 und schliesslich auch die Partie für sich.