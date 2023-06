Legende: Die neuste NBA-Attraktion schlechthin Victor Wembanyama. imago images/ABACAPRESS

Nach dem Wechsel von Victor Wembanyama zu den San Antonio Spurs ist in der NBA die erwartete «Wemby»-Mania bereits ausgebrochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommentierte den Nummer-1-Pick ebenso euphorisch wie PSG-Superstar Kylian Mbappé. «Die Geschichte beginnt jetzt», schrieb der französische Nationalspieler.

Doch auch Basketball-Stars selbst kommen nicht mehr aus dem Schwärmen heraus ob des Talents des französischen Riesen – in Europa wurde er mit 2,21 Metern Körpergrösse geführt, in der NBA ist gar von 2,26 Metern die Rede mit einer Spannweite von 2,44 Metern und Schuhgrösse 55.

«Er ist ein Alien. Niemand hat je einen so grossen Spieler gesehen, dessen Bewegungen so flüssig sind», sagte LeBron James, der beste Skorer in der Geschichte der Liga. «Der Junge wird ein Problem sein. Ein echtes Problem. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen», meinte der zweimalige NBA-MVP Giannis Antetokounmpo. Und der viermalige Champion Stephen Curry fühlt sich an einen «Cheat Code» in einem Computerspiel erinnert.