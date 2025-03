Legende: Liess sich vom Publikum feiern LeBron James. Keystone/AP/Jae C. Hong

Der vierfache NBA-Champion der Los Angeles Lakers schaffte dieses Kunststück – Punkte in der Regular Season und in den Playoffs zusammengenommen – indem er in der Nacht auf Mittwoch im Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans (136:115) einen Dreipunktewurf versenkte und damit die symbolische 50'000er Marke knackte.

Der Basketballgigant, der im vergangenen Sommer in Paris zum dritten Mal Olympiasieger wurde und in seiner 22. Saison in der NBA steht, war mit 49'999 Punkten in die Partie gegangen.

Abdul-Jabbar noch weiter distanziert

Vor zwei Jahren bereits war James vor Kareem Abdul-Jabbar zum NBA-Rekordhalter für erzielte Punkte aufgestiegen. Abgesehen von James hatte in der Geschichte neben Abdul-Jabbar (44'149) nur Karl Malone (41'689) die 40'000-Punkte-Marke überschritten. In der Rangliste folgen Kobe Bryant (39'283) und Michael Jordan (38'279).

Capela unterliegt mit Atlanta den Bucks Box aufklappen Box zuklappen Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Center Clint Capela haben in der NBA das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks 121:127 verloren. Capela gelangen je 8 Punkte und Rebounds. Überragende Figur war Giannis Antetokounmpo. Der 30-jährige Grieche in Diensten der Bucks steuerte 26 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assist zum Erfolg der Gäste bei – sein 7. Triple-Double in dieser Saison.

NBA